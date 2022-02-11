В РСТ назвали условие для окончательного открытия границ для туристов

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 заявил, что решение об окончательном открытии границ для путешествий в условиях пандемии должен принять Роспотребнадзор.

Ранее в Центре имени Гамалеи допустили возможную отмену всех антиковидных мер в России. Отмечается, что страны Запада уже идут таким путем. Кроме того, вероятно, в скором времени пандемия сама по себе завершится, уточнили в Центре имени Гамалеи.

По словам Барзыкина, сегодня у России возобновлено авиасообщение более чем с 70 странами. Не исключено, что в летний период этот перечень может пополниться.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Решение об открытии границ за Роспотребнадзором. Но мы надеемся, что к лету все-таки будет поэтапно открываться Средиземноморье. Будет диверсифицироваться продукт: помимо Турции, Кипр, Греция и другие страны начнут заявляться. А значит, туда будет направляться больше поток. Юго-Восточная Азия робко, но заявляет о себе. Это Таиланд и Вьетнам.

Эксперт отмечает, что постепенно туристический поток восстанавливается. Это заметно как в России, так и за рубежом, указал Барзыкин.

"На внутреннем рынке он пока не достиг еще доковидного уровня, чуть менее половины восстановилось. По Турции поток на выездном рынке на 50% восстановился. Идет общая тенденция на восстановление. Надеемся, что так оно и будет", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) собираются отменить все ограничения по COVID-19 для туристов. Такое решение связано со снижением уровня заражения коронавирусом в стране. Кроме того, во внимание были приняты высокие показатели вакцинации местного населения.