Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

туризм

11 февраля, 12:33

Главная / Новости /

В РСТ назвали условие для окончательного открытия границ для туристов

Лед тронулся? Названо условие для окончательного открытия границ для туристов
туризмэксклюзив

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 заявил, что решение об окончательном открытии границ для путешествий в условиях пандемии должен принять Роспотребнадзор.

Ранее в Центре имени Гамалеи допустили возможную отмену всех антиковидных мер в России. Отмечается, что страны Запада уже идут таким путем. Кроме того, вероятно, в скором времени пандемия сама по себе завершится, уточнили в Центре имени Гамалеи.

По словам Барзыкина, сегодня у России возобновлено авиасообщение более чем с 70 странами. Не исключено, что в летний период этот перечень может пополниться.

Решение об открытии границ за Роспотребнадзором. Но мы надеемся, что к лету все-таки будет поэтапно открываться Средиземноморье. Будет диверсифицироваться продукт: помимо Турции, Кипр, Греция и другие страны начнут заявляться. А значит, туда будет направляться больше поток. Юго-Восточная Азия робко, но заявляет о себе. Это Таиланд и Вьетнам.
Юрий Барзыкин
вице-президент РСТ

Эксперт отмечает, что постепенно туристический поток восстанавливается. Это заметно как в России, так и за рубежом, указал Барзыкин.

"На внутреннем рынке он пока не достиг еще доковидного уровня, чуть менее половины восстановилось. По Турции поток на выездном рынке на 50% восстановился. Идет общая тенденция на восстановление. Надеемся, что так оно и будет", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) собираются отменить все ограничения по COVID-19 для туристов. Такое решение связано со снижением уровня заражения коронавирусом в стране. Кроме того, во внимание были приняты высокие показатели вакцинации местного населения.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать