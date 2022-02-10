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14:45

Власти ОАЭ смягчили антиковидные ограничения для туристов

туризмза рубежом

Фото: ТАСС/ALI HAIDER/EPA

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируют постепенно отметить все антиковидные ограничения в стране для иностранных туристов. Об этом сообщает "Лента.ру".

"В связи со снижением уровня заражения COVID-19 ОАЭ объявляет об отмене ограничений на проведение экономических, туристических и развлекательных мероприятий к середине февраля", – заявил официальный представитель Национального управления по кризисным и чрезвычайным ситуациям Саиф Аль Дахери.

Речь идет о снятии требования о частичной заполняемости посетителями в торгово-развлекательных центрах, туристических объектах и на транспорте. Оно перестанет быть обязательным с 15 февраля.

Требование о ношении средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования при этом останется.

Смягчить антиковидные ограничения в ОАЭ разрешило министерство здравоохранения. При принятии решения во внимание были приняты улучшающаяся эпидобстановка и высокие показатели вакцинации населения.

Ранее все введенные из-за коронавируса ограничения отменила Дания. С 1 февраля жителям страны не нужно носить маски и иметь COVID-паспорта. Отменены и ограничения на время работы заведений общепита и количество людей в помещении. Однако часть ограничений сохранилась для иностранцев. В частности, речь идет о невакцинированных туристах, прибывших из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Россиянам рассказали, в каких странах отменили антиковидные ограничения

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