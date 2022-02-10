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Смягчение ограничений в России не говорит об окончании пандемии COVID-19 – вирусолог

Конец пандемии? Почему в РФ смягчают антиковидные меры
обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что возможный отказ от всех антиковидных ограничений в России не связан с близким окончанием пандемии.

Ранее главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что в РФ могут отказаться от всех ограничительных мер по коронавирусу. По словам эксперта, западные страны идут по этому пути, поэтому не исключено, что и Россия поступит так же. Более того, специалист предположил, что в ближайшее время эпидемия коронавируса сама по себе прекратится.

Аграновский считает, что отказ от ограничений может быть связан с особенностями штамма "Омикрон". Из-за новой мутации коронавируса существующие меры стали малоактуальными, рассуждает эксперт.

Сейчас пошел более легкий, но более заразный штамм "Омикрон", и от него ограничения помогают в гораздо меньшей степени, чем против предыдущих вариантов. Поэтому в разных странах отказываются от таких мер. А поскольку мы всегда следуем за общей тенденцией, то, видимо, и у нас решат эти меры отменить.
Алексей Аграновский
профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ

Повлиять на отмену ограничительных мер может и обстановка в инфекционных больницах, продолжает Аграновский. "Там же еще смотрят, как эти больницы заполняются. Сейчас такого бешеного роста нет, какие-то мощности остаются, а значит, эти меры можно отменять", – объясняет эксперт.

Тем не менее, по мнению вирусолога, расслабляться пока еще рано. "Это не означает, что эпидемия закончилась. Она может продолжаться в таком вот "омикронном" формате с более легким течением. Может появиться другой штамм с другими свойствами. Пандемия будет еще минимум год, а может, и больше. Так точно сказать нельзя", – подчеркнул Аграновский.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предположил, в какие сроки РФ сможет выйти по заболеваемости COVID-19 на плато. Эксперт спрогнозировал, что в стационарах количество больных еще три-четыре недели продолжит идти в рост. Затем, по мнению инфекциониста, можно ожидать улучшения эпидемиологической обстановки.

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