Вьетнам разрешил въезд по сертификату о перенесенном COVID-19

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С 8 февраля Вьетнам разрешил въезд для невакцинированных туристов, перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "ANEX Tour Россия" Алену Хитрову.
"Теперь во Вьетнам разрешен въезд вакцинированным и переболевшим гражданам (без вакцинации), ранее можно было только при наличии вакцинации "Спутником V", – сказала Хитрова.
Она уточнила, что требование о перенесенной болезни также касается и детей от 14 до 18 лет. По прилете переболевшим туристам потребуется предъявить соответствующий сертификат на английском языке: он должен быть как распечатан, так и быть в электронном виде.
"В целом тенденция послаблений, которую мы наблюдаем за последние недели, идет к скорому возобновлению турпотока в страну", – заключила представитель туроператора.
По ее словам, в ANEX Tour уже сейчас отмечают хороший спрос на путевки во Вьетнам, однако после ослабления ограничений на въезд в компании ожидают повышение спроса.
13 января Черногория разрешила въезд для непривитых туристов. Теперь путешественникам доступно несколько способов попасть в страну: по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном заболевании, ПЦР- или экспресс-тесту.
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