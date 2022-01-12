Черногория смягчила правила въезда для туристов

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С 13 января Черногория разрешила въезд для непривитых туристов, сообщает АТОР.

Министр здравоохранения республики Елена Боровинич-Бойович рассказала, что эпидемиологические меры, которые были приняты перед Новым годом, помогли улучшить обстановку. По ее словам, именно это позволило открыть границы для не прошедших вакцинацию туристов.

Теперь путешественникам необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании, ПЦР или экспресс-тест.

К настоящему времени между РФ и Черногорией до сих пор не возобновили прямое авиасообщение. Несмотря на это, страну с июля по сентябрь 2021 года посетили свыше 75 000 россиян.

Ранее в АТОР рассказали, что в 2021 году десятку самых дорогих направлений отдыха в России возглавил Сочи, а за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты. При этом наиболее дорогие поездки по стоимости уже не ограничивались несколькими сотнями тысяч рублей.

