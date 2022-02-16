Власти Вьетнама анонсировали смягчение правил въезда для туристов

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Власти Вьетнама анонсировали смягчение правил въезда в страну для иностранных туристов. Информацией об этом поделился портал Baotintuc.vn.

Представители шести министерств (в их числе – местные Минздрав и Минтуризма) предложили вице-премьеру Вьетнама Ву Дык Даму полностью открыть страну для путешественников с 15 марта.

Министр культуры, спорта и туризма республики Нгуен Ван Хунг заявил, что возобновление работы туристического сектора возможно благодаря изученному опыту других стран региона и на основании конкретной ситуации во Вьетнаме.

С 15 марта в стране также отменят визы для граждан более 100 государств. До пандемии коронавируса эти страны (в том числе Россия) находились в безвизовом списке.

С 8 февраля Вьетнам разрешил въезд для невакцинированных туристов, перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Аналогичное требование было введено для детей в возрасте 14–18 лет.