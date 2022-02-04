Греция отменит тесты на COVID-19 для владельцев европейских сертификатов

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Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19 для владельцев европейских сертификатов, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, все путешественники, прибывающие в Грецию с 19 декабря 2021 года из всех стран, независимо от вакцинации должны были иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки.

Эта мера относилась ко всем, включая детей в возрасте от пяти лет. Исключение сделали для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.

С 24 декабря прибывающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, должны сдавать еще два теста на коронавирус. Таким образом, первый тест туристам необходимо сделать в аэропорту сразу после прилета, а следующие – на второй и четвертый дни пребывания. Это требование объясняется тем, что бывают случаи, когда подтвердить наличие у человека вируса не получается с первого раза.

2 декабря в Греции зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Вирус был выявлен у гражданина Греции, который прибыл в страну утром 26 ноября. Пройденный им в этот же день ПЦР-тест оказался отрицательным, однако спустя сутки у него начало ухудшаться самочувствие, ни один тест не подтверждал у него наличие вируса.

