"Аэрофлот" проводит проверку по поводу жалобы биатлонистки Шевченко на порчу инвентаря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания "Аэрофлот" проводит проверку жалобы биатлонистки сборной России Анастасии Шевченко по поводу порчи спортивного инвентаря во время перелета, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Шевченко опубликовала в соцсетях фотографию сломанного спортивного снаряжения с комментарием о том, что авиакомпания оставила без инвентаря сразу пятерых спортсменок сборной России. По словам Шевченко, компенсации от "Аэрофлота" не последовало.
В свою очередь, в пресс-службе заявили, что на настоящий момент на основании изученных материалов с камер видеонаблюдения каких-либо повреждений тубуса со спортивным инвентарем не обнаружено. Проверка продолжается.
Ранее сообщалось, что пассажир рейса Москва – Мале (Мальдивы) попытался незаконно вывезти через аэропорт Шереметьево более 65 тысяч долларов. Пассажира остановили в "зеленом" коридоре зала прилета. Мужчина оказался 27-летним гражданином Белоруссии. В результате досмотра ручной клади пассажира инспектором были обнаружены наличные денежные средства в размере 74 800 долларов и 32 550 рублей.
До этого в Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза 75 тысяч евро из Амстердама. Должностным лицом таможни был остановлен 62-летний гражданин России. В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира инспектором были обнаружены наличные денежные средства.
Общая сумма незадекларированных средств составила 78 тысяч 809 долларов, что по курсу ЦБ России составляет 6 миллионов 580 тысяч 592 рубля.
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