S7 Airlines разрешила членам экипажа носить бороду и красить волосы в яркий цвет

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Авиакомпания S7 Airlines отменила строгий стиль в одежде для бортпроводников и разрешила своим сотрудникам самовыражаться.
Теперь представители S7 Airlines смогут носить бороды и красить волосы в яркий цвет. Ограничения в одежде снимаются и для сотрудников, работающих с пассажирами в аэропорту.
"S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов", – рассказали в авиакомпании.
Отмечается, что действуют только ограничения, от которых зависит безопасность. Поэтому не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела, ведь можно легко зацепиться и пораниться.
В свою очередь, заместитель гендиректора S7 Group Элеонора Романова выразила уверенность в том, что профессиональные качества персонала не зависят от внешнего вида. Она заявила, что не видит смысла "хранить порядком устаревшие традиции".
Ранее стало известно, что в России планируют создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний вместо международных перечней. Разработать соответствующую систему предложили в "Аэрофлоте". Инициатива обсуждалась на рабочем совещании по формированию отечественного рейтинга регулярности рейсов, в котором приняли участие представители Росавиации, девяти авиакомпаний и ТКП.
Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что разработка новой методики будет уместна после анализа итогов пилотного проекта. Представители "Аэрофлота", в свою очередь, предложили реализовать его на базе Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
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