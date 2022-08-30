S7 Airlines разрешила членам экипажа носить бороду и красить волосы в яркий цвет

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Авиакомпания S7 Airlines отменила строгий стиль в одежде для бортпроводников и разрешила своим сотрудникам самовыражаться.

Теперь представители S7 Airlines смогут носить бороды и красить волосы в яркий цвет. Ограничения в одежде снимаются и для сотрудников, работающих с пассажирами в аэропорту.

"S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов", – рассказали в авиакомпании.

Отмечается, что действуют только ограничения, от которых зависит безопасность. Поэтому не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела, ведь можно легко зацепиться и пораниться.

В свою очередь, заместитель гендиректора S7 Group Элеонора Романова выразила уверенность в том, что профессиональные качества персонала не зависят от внешнего вида. Она заявила, что не видит смысла "хранить порядком устаревшие традиции".

Ранее стало известно, что в России планируют создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний вместо международных перечней. Разработать соответствующую систему предложили в "Аэрофлоте". Инициатива обсуждалась на рабочем совещании по формированию отечественного рейтинга регулярности рейсов, в котором приняли участие представители Росавиации, девяти авиакомпаний и ТКП.

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что разработка новой методики будет уместна после анализа итогов пилотного проекта. Представители "Аэрофлота", в свою очередь, предложили реализовать его на базе Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).