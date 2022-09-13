Депутат ГД оценил идею введения льгот на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Идея введения 50-процентной скидки на проезд по платным автодорогам в период новогодних каникул не только заслуживает внимания, но и требует дальнейшего развития, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Об этом сообщает RT.

"Надо вести 100-процентную скидку для отдельных категорий граждан. Например, для автомобилей, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами, для ветеранов боевых действий, для малообеспеченных семей", – сказал он.

По мнению депутата, эти категории граждан должны пользоваться правом бесплатного проезда не только в новогодние праздники.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил ввести 50-процентную скидку на проезд по платным автодорогам в период новогодних праздников. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя министра транспорта Виталия Савельева.