В Даниловском районе Москвы построят детский сад на 270 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Даниловском районе, на улице Автозаводской, планируют построить детский сад на 270 мест. Трехэтажное здание возведут по индивидуальному проекту в составе комплексной жилой застройки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь нового детского сада составит более 4,3 тысячи квадратных метров. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что проектирование образовательных учреждений – сложная задача, поскольку ребенок будет проводить в них большую часть времени.

"Нужно учесть множество нормативов, предусмотреть многофункциональные пространства для эффективного обучения и полноценного развития – уголки, где можно отдохнуть или выплеснуть накопившуюся энергию. Архитектура в данном случае должна быть максимально интересной, чтобы у ребенка возникало чувство привязанности к месту, и в то же время крайне продуманной с точки зрения логистики", – добавил он.

Сообщается, что в здании будут все необходимые помещения. С западной стороны детского сада второй этаж будут подпирать разноцветные колонны. Таким образом, может показаться, что здание состоит из двух отдельных домиков, которые находятся на едином стилобате, со скатными кровлями и импровизированными печными трубами, отметил Кузнецов.

Территорию детского сада также планируют благоустроить: там будут размещены арт-объекты, развивающие тренажеры, игровые комплексы и информационные стенды.

Ранее сообщалось о том, что на участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы возведут образовательный комплекс из школы на 800 учеников и детского сада на 350 воспитанников.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, город объявил торги на право реорганизации участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы, где инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты, жилой квартал, а также школу и детский сад.



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