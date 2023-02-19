Более 1,1 млн раз столичные предприниматели обратились за госуслугами онлайн в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о развитии цифровых госуслуг в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Для предпринимателей в столице созданы и развиваются более 30 цифровых продуктов, которые позволяют им взаимодействовать с городом в режиме онлайн. На портале mos.ru представители бизнеса могут получить 21 государственную услугу в имущественно-земельной сфере", – заявил Ефимов.

По словам вице-мэра, по состоянию на 2022 год от предпринимателей поступили более 1,1 миллиона обращений. 99 процентов от их числа приходятся на цифровые форматы.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самый популярный электронный продукт – сверка финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка. За такой услугой в 2022 году обращались более миллиона раз.

Еще порядка 23 тысяч раз представители бизнеса в Москве запрашивали сверку расчетов по финансово-лицевому счету. В цифровом формате можно подать заявку на предоставление акта сверки по договорам аренды земельного участка, нежилого помещения или купли-продажи объекта недвижимости.

Госуслуги для бизнеса перевели в электронный вид с 2021 года. Предприниматели могут заключить новые договоры или дополнительные соглашения, получить участок земли под застройку или заказать необходимые выписки и справки.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы рассказали об использовании искусственного интеллекта, подключенного к чату поддержки, для ответа на запросы горожан. С момента запуска в автоматическом формате была обработана примерно половина обращений.

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