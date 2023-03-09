Бизнес предложил декриминализовать десять экономических статей в УК РФ

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Бизнес предложил декриминализовать десять экономических статей в Уголовном кодексе РФ, сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова вице-президента РСПП Александра Варварина.

В издании отметили, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минюст, Генпрокуратуру, МВД и Госдуму предложения по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Данную инициативу планируется обсудить на съезде членов союза 16 марта.

РСПП проанализирует УК и переведет составы преступлений в административную ответственность. Предполагается, что за нарушения будут назначаться штрафы.

Союз промышленников хочет декриминализовать нарушения по 10 статьям, среди которых статья 171 ("Незаконное предпринимательство"), статья 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов"), часть 1 статьи 251 ("Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ"), часть 1 статьи 159 ("Мошенничество"), часть 1 статьи 147 ("Незаконное использование изобретения, полезной модели") и другие.

"Одна часть статей устарела или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАП, другие не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемым нарушением", – отмечается в сообщении.

Также в РСПП предложили изменить пороги крупного и особо крупного ущерба, которые в последний раз менялись в 2016 году. В период с 2016 по 2023 год инфляция составила порядка 48%. Это означает, что размер ущерба не соотносится с экономическими условиями и планку необходимо поднять минимум на 50%.

Кроме того, можно увеличить пороги по статьям 146 ("Нарушение авторских и смежных прав") и 147 ("Нарушение изобретательских и патентных прав").

Снижение давления на бизнес предполагает уменьшение числа случаев заключения под стражу предпринимателей. В связи с этим необходимо увеличить уровень руководителя следственного органа согласно с частью 1 статьи 108 УПК. Также предлагается внести в предпринимательские статьи те, которые не допускают заключение под стражу – статья 238 УК ("Производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Кроме того, бизнес предлагает увеличить возможность освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления при возмещении ущерба.

Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил декриминализировать ряд норм Уголовного кодекса РФ по экономическим составам преступлений.

По словам президента России, необходимо принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Путин подчеркнул, что бизнес должен действовать в российской юрисдикции.



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