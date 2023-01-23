Кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из 70 секторов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из 70 секторов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний", – сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, для организаций, которые ранее пользовались этой помощью, продлевается действие отсрочки.

Мишустин отметил, что за II квартал 2022 года действует отсрочка для предприятий в области здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля и в других сферах.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о переходе столичных объектов образования на льготную ставку аренды. Ефимов подчеркнул, что общая экономия учреждений от участия в программе ежегодно составляет 474 миллиона рублей.

Аренда городских помещений по льготной ставке для объектов образования возможна по результатам торгов. Договоры заключаются на 49 лет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!