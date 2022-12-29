Путин законодательно продлил господдержку для небольших книжных магазинов до 2025 года

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки для небольших книжных магазинов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На государственную поддержку смогут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, продающие справочную, учебную и детскую литературу. Указом президента меры поддержки продлеваются до конца 2024 года.

Подобная мера должна способствовать восстановлению отрасли в регионах России, где возникают сложности с распространением литературы через небольшие книжные магазины.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в России с 1 января 2023 года. По его словам, это приведет к росту социальных пособий.

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