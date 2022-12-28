Спикер Госдумы напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в РФ с 1 января

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в России с 1 января 2023 года, сообщает РИА Новости.

"С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей", – заявил политик.

Володин отметил, что с нового года начнет действовать закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП) и закон о создании Социального фонда. Эти законы упростят получение государственной поддержки. Пособия автоматически будут назначаться или по одному заявлению.

Также вступит в силу закон об уплате налогов через единый налоговый счет. Таким образом, дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации, а у родителей детей-инвалидов появится возможность бесплатно находиться с ними в стационаре.

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. МРОТ увеличили на 6,3% к предыдущему году. Он будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%.

Новости часа: ГД приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей

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