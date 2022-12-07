В Госдуме РФ приняли закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля

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Депутаты ГД в ходе собрания одобрили в третьем чтении инициативу, согласно которой в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля. Об этом информирует ТАСС.

Согласно закону, МРОТ был установлен посредством анализа данных прожиточного минимума на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году. Теперь же минимальные выплаты будут сохраняться на уровне 16 242 рубля с ростом на 6,3%.

Накануне проект был принят во втором чтении депутатами Госдумы. В ходе заседания парламентарии подчеркнули, что МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособных граждан РФ на 4%.

До этого Владимир Путин установил прожиточный минимум на 2023 год на уровне 14 375 рублей.

Теперь такой минимум для представителей трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для вышедших на пенсию – 12 363 рубля, а для несовершеннолетних – 13 944 рубля. По информации утвержденного российским лидером документа, цифры были установлены с согласованием предполагаемой инфляции.

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