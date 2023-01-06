Ефимов: 24 объекта образования пользуются льготной ставкой аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о переходе столичных объектов образования на льготную ставку аренды. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений действует в Москве с 2013 года. За это время на льготную ставку аренды переведены 24 объекта образования", – заявил представитель мэрии.

Ефимов подчеркнул, что общая экономия учреждений от участия в программе ежегодно составляет 474 миллиона рублей.

Аренда городских помещений по льготной ставке для объектов образования возможна по результатам торгов. Договоры заключаются на 49 лет. Установить оборудование и начать образовательную деятельность победители аукционов обязаны не позднее шести месяцев со дня заключения арендного соглашения.

На ремонт здания арендаторам предоставляют срок в 18 месяцев. Существует возможность масштабной реконструкции – на нее инвестору отводится три года.

Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, по льготной программе с инвесторами в Москве заключили 28 договоров аренды нежилых помещений площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В 2022 году на новую ставку аренды были переведены, в частности, четыре детских сада в столице.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в 2022 году представители малого и среднего бизнеса (МСП) выкупили у Москвы более 350 помещений.

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