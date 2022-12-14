Москва договорилась о реорганизации промзон с 10 инвесторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти подписали договоры о комплексном развитии неэффективно используемых территорий и промзон уже с 10 инвесторами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Сегодня уже 21 проект реализуется инвесторами и операторами, назначенными городом. С девелоперами заключено 10 договоров, в рамках которых проводится реорганизация территорий общей площадью более 208 гектаров", – рассказал Гаман.

Он добавил, что только в текущем году были подписаны договоры о развитии пяти столичных территорий общей площадью 117 гектаров.

Отмечается, что шесть из десяти договоров заключены с владельцами участков, еще четыре – с инвесторами. В рамках них работы идут на территориях бывших промзон Братцево, Октябрьское Поле, Теплый Стан, Кунцево, Алтуфьевское шоссе, Автомоторная, Коровино, а также на участках в районах Тропарево-Никулино и Тимирязевском.

Суммарно в проекты будет вложено свыше 461 миллиарда рублей. При этом ежегодные поступления в столичный бюджет от их реализации составят 16 миллиардов рублей. Кроме того, будет создано больше 42 тысяч рабочих мест.

Уточняется, что властями Москвы также определены операторы, которые займутся преобразованием 11 участков бывших промзон Южный порт, Грайвороново, Северянин, Зюзино, Варшавское шоссе и других, а также неэффективно используемых территорий в Хорошево-Мнёвниках, Кунцеве и в районе Москворечье-Сабурово.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что в Москве уже 13-й инвестор получил в аренду земельный участок под один рубль в год. Согласно договору, за пять лет компания "Туан" должна будет построить пищевое производство на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевском.



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