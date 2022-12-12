Комплексную жилую застройку разместят в районе Новогиреево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Новогиреево появится комплексная жилая застройка общей площадью около 250 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Уточняется, что инвестор, который займется реализацией проекта, будет определен на аукционе.

"Проект будет реализован через механизм комплексного развития территории (КРТ) № 1 900 по адресу улица Кусковская, владение 12 (ВАО)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение о проведении торгов на заключение договора о КРТ одобрено на заседании ГЗК. Комиссией одобрены условия договора, требования к участникам аукциона и начальная цена предмета аукциона.

"Часть объема жилой застройки отведено под реновацию – более 56 тысяч квадратных метров. Торги будут осуществлены в установленном порядке", – приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.

Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.

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