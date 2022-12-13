13-й инвестор получит в Москве землю за 1 рубль в год – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва заключила договор о льготном предоставлении в аренду земельного участка под один рубль в год уже с 13-м инвестором. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта компания "Туан" возведет на западе столицы пищевое производство и создаст таким образом около 500 новых рабочих мест. Инвестор вложит в строительство объекта почти 2 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр.

Как, в свою очередь, пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман, речь идет об участке площадью 1,1 гектара, расположенном в районе Рябиновой улицы в районе Очаково-Матвеевское. Земля будет предоставлена инвестору на пять лет. За это время он должен будет построить на ней предприятие общей площадью 15 тысяч квадратных метров.

Между тем руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что компания "Туан" занимается выпуском пищевой продукции для сети ресторанов "Кофемания". Новое предприятие позволит нарастить производство готовых блюд.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что Москва выставила на торги право на реорганизацию участка бывшей промзоны Вагоноремонт, расположенного на севере столицы вдоль Дмитровского шоссе. В проект вложат порядка девяти миллиардов рублей. Его реализация создаст около 1,5 тысячи новых рабочих мест.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!