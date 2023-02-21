Путин предложил декриминализировать ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений

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Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил декриминализировать ряд норм Уголовного кодекса РФ по экономическим составам преступлений.

По его словам, необходимо принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Как подчеркнул президент, бизнес должен действовать в российской юрисдикции.

Ранее Путин заявил, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он подчеркнул, что экономика страны преодолела возникавшие риски. По словам президента, уже в этом году в РФ ожидается солидный рост внутреннего спроса. Как заметил Путин, российский бизнес должен занять ниши ушедших западных компаний.

Также Путин заявил, что экономическая составляющая и госуправление в РФ оказались куда прочнее, чем ожидали западные страны. Он также отметил, что Запад развернул против российской стороны не только военный, но и экономический фронт. Однако они ничего не добились этими действиями, подчеркнул президент РФ.

Президент начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Президент заявил, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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