15:39Экономика
Путин заявил о развитии российской экономики по новой модели
Фото: kremlin.ru
Российская экономика начинает развиваться по новой модели, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что союз демонстрирует активную и созидательную позицию. В настоящее время эти качества особенно востребованы, подчеркнул президент.
"Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию", – цитирует российского лидера RT.
На этом же съезде российский лидер предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний. Путин заявил, что наградить ее первых лауреатов можно уже в следующем году в рамках съезда РСПП.
Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП
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