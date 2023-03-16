Путин заявил о развитии российской экономики по новой модели

Фото: kremlin.ru

Российская экономика начинает развиваться по новой модели, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства отметил, что союз демонстрирует активную и созидательную позицию. В настоящее время эти качества особенно востребованы, подчеркнул президент.

"Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию", – цитирует российского лидера RT.

На этом же съезде российский лидер предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний. Путин заявил, что наградить ее первых лауреатов можно уже в следующем году в рамках съезда РСПП.



Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП

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