Минюст сообщил о готовности представления правительству нового КоАП РФ

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Новый Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) практически готов, поэтому его представление в правительство должно состоятся в 2024 году. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

"КоАП практически уже новый написан", – отметил он на конференции Цифровые международные отношения в МГИМО, передает РИА Новости.

Концепция нового КоАП была представлен в июне 2019 года, а проект нового кодекса Минюст разместил 30 января 2020 года. Новый КоАП должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но работа над этим документом продолжилась.

Ранее думские депутаты предложили отменить 25 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Парламентарии заявляли, что сделать это необходимо для снижения административного давления на россиян и субъекты предпринимательской деятельности. Эта инициатива и сопроводительные документы были направлены в кабмин для получения официального отзыва.

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