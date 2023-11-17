17 ноября, 16:24Технологии
Минцифры РФ планирует представить проект Цифрового кодекса в 2025 году
Фото: depositphotos/liliya
Финальный проект Цифрового кодекса хотят презентовать в 2025 году. О сроках рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.
"Я думаю, что за 2024 год мы его проработаем и в 2025 году надеемся представить и принять его финальную версию", – передает ТАСС его слова.
Изначально министр говорил, что новый кодекс появится не раньше 2026 года. Шадаев отметил, что создание нового свода правил – это сложный и длинный путь. Однако, по его словам, представители сферы связи и IT изъявили желание принять участие в создании документа.
Глава Минцифры подчеркнул, что комплексное регулирование отношений, связанных с цифрой, требует вынесения в отдельный кодекс. Его разработка значится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года.
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