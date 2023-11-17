Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 16:24

Технологии

Минцифры РФ планирует представить проект Цифрового кодекса в 2025 году

Фото: depositphotos/liliya

Финальный проект Цифрового кодекса хотят презентовать в 2025 году. О сроках рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

"Я думаю, что за 2024 год мы его проработаем и в 2025 году надеемся представить и принять его финальную версию", – передает ТАСС его слова.

Изначально министр говорил, что новый кодекс появится не раньше 2026 года. Шадаев отметил, что создание нового свода правил – это сложный и длинный путь. Однако, по его словам, представители сферы связи и IT изъявили желание принять участие в создании документа.

Глава Минцифры подчеркнул, что комплексное регулирование отношений, связанных с цифрой, требует вынесения в отдельный кодекс. Его разработка значится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

В РФ хотят упростить регистрацию биометрических данных

Читайте также

технологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика