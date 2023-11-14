YouTube планирует обязать пользователей помечать контент, созданный при помощи нейросетей

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Видеохостинг YouTube планирует обязать пользователей помечать контент, созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Создаваемые ИИ новые формы подачи историй могут быть использованы для генерации контента, у которого есть потенциал ввести зрителей в заблуждение, особенно если они не осведомлены о том, что видео было изменено или создано искусственно", – объяснили свое решение в компании.

Предполагается, что для видео, созданных при помощи нейросетей, введут два вида меток в зависимости от темы видео. Подобные меры особенно важны, если ролик касается чувствительных тем вроде выборов, мировых конфликтов или "кризисов в сфере здравоохранения".

В случае если авторы видео будут постоянно отказываться ставить метки, то YouTube может удалять ролики и применять штрафные санкции против создателей контента, заключили в компании.

До этого об идее маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, заявил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, в настоящее время определяются основные разделы будущего цифрового кодекса и его направленность.

Ранее стало известно, что уже 28 государств подписали декларацию Блетчли по вопросам развития искусственного интеллекта. Соответствующий документ был распространен канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Из него следует, что ИИ обладает потенциалом изменить и улучшить человеческое благополучие, мир и процветание. Вместе с этим в декларации признали, что наряду с преимуществами ИИ "представляет значительный риск".



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