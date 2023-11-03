ЦБ РФ предложил создать кодекс этики применения ИИ на финрынке

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Центральный банк Российской Федерации предложил создать кодекс этики применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. Соответствующее предложение опубликовано в консультационном докладе на сайте регулятора.

ЦБ отметил, что в России существуют примеры добровольного объединения участников рынка для создания и применения принципов этики при формировании, внедрении и использовании технологий ИИ.

"Обмен лучшими практиками в сфере ИИ между участниками рынка является важным элементом проработки рисков, связанных с использованием технологии. В рамках такой работы предлагается рассмотреть вопрос о подготовке участниками рынка совместно с Банком России кодекса этики применения ИИ на финансовом рынке, учитывающего специфику применения ИИ при оказании финансовых услуг", – уточняется в докладе Банка России.

Благодаря соблюдению финорганизациями подобного кодекса, считают в регуляторе, может увеличиться уровень доверия к оказанию услуг с применением ИИ. Центробанк добавил, что организации могут привлекать Банк РФ к участию в наблюдении за проектами по внедрению искусственного интеллекта и при анализе связанных с ними рисков.

Между тем Центробанк нейтрально настроен к регулированию, позволяющему финорганизациям вносить новые технологии и развивать ИИ, например, при определении стоимости полиса ОСАГО.

Ранее председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что контент, созданный искусственным интеллектом, следует маркировать. По его словам, в рамках обсуждения структуры будущего Цифрового кодекса определяются основные разделы документа и его направленность. Он уточнил, что в работе учитывается концепция защиты прав человека в цифровом пространстве.

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