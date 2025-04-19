Путин поручил до 15 мая продумать механизм обратного выкупа для ушедших брендов

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Владимир Путин поручил российскому правительству определить, как должно реализовываться право на обратный выкуп активов в России для ушедших с рынка зарубежных инвесторов, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен сделать это до 15 мая. Речь идет об акциях компаний, от которых иностранцы отказались на нерыночных условиях после 22 февраля 2022 года.

Правительство должно будет защитить в этом контексте интересы россиян и юридических лиц, которые владеют данными активами в настоящий момент.

Ранее в МИД РФ указывали, что европейские компании, ушедшие из РФ, рассчитывают, что Москва быстро все забудет и простит. Однако подход к возвращению каждого бизнеса будет индивидуальным.

В ведомстве также обратили внимание, что российской стороне не следует "стирать из памяти" бегство некоторых компаний с отечественного рынка. Москва никого не выгоняла, все решения бизнеса были приняты индивидуально и осознанно.