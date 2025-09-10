Самозанятые смогут потребовать отсрочку по кредитам на полгода с 1 октября

Фото: 123RF/ssoil322

С 1 октября самозанятые и предприниматели из малого и среднего бизнеса (МСП) смогут получить отсрочку по кредитам на срок до 6 месяцев. Соответствующий указ ранее был подписан Владимиром Путиным, сообщает газета "Известия".

"Заемщик в любой момент в течение срока действия договора кредита (займа) вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода", – говорится в документе.

Отмечается, что воспользоваться кредитными каникулами имеют право компании из всех секторов экономики. При этом существуют ограничения по сумме кредита: до 10 миллионов рублей – для самозанятых, до 60 миллионов – для микропредприятий, до 400 миллионов – для малых предприятий и до 1 миллиарда – для средних предприятий.

Каникулы можно будет взять раз в 5 лет сроком на 6 месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько, уточнила замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Арина Юсупова в беседе с RT.

"Предприниматель или самозанятый, чтобы получить кредитные каникулы, не должен работать в финансовой сфере или в игорном бизнесе. Также в отсрочке могут отказать в том случае, если заемщик проходит процедуру банкротства или стадию ликвидации предприятия", – отметил эксперт.

Среди очевидных плюсов новой инициативы она назвала тот факт, что штрафы и пени за просрочку в период каникул не будут расти. По ее словам, самозанятый или предприниматель сможет запросить каникулы, даже если был задержан кредитный платеж. При этом срок задержки не должен быть больше 30 дней, уточнила Юсупова.

"Стоит учитывать, что в этом случае проценты по долгу все равно начислят – они будут ежемесячно добавляться к сумме кредита. Банки не вправе отказать в отсрочке платежей, когда все условия кредитных каникул выполнены", – добавила специалист.

С 2024 года кредитными каникулами также могут воспользоваться граждане, чьи доходы за последние 2 месяца упали на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Помимо этого, каникулы могут брать заемщики, проживающие в зоне ЧС, если нанесен ущерб имуществу или нарушены условия проживания.

"Пенсионерам тоже доступны кредитные каникулы", – уточнила эксперт.

При этом действие положений закона распространяется только на договоры, заключенные с 1 марта 2024 года, заключила Юсупова.

Ранее правительство России предложило продлить до 1,5 года срок ипотечных каникул для семей при рождении второго или последующего ребенка. Новый законопроект позволит снизить нагрузку на родителей, выплачивающих ипотеку.

Согласно ему, проценты по основному долгу станут начисляться только с 7-го по 18-й месяц. Уплатить их можно после погашения обязательств по текущему договору равными частями и с той же периодичностью, как и ранее.