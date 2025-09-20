ЦБ допустил однозначную ключевую ставку в 2026 году

Фото: depositphotos/blinow61

Центробанк (ЦБ) РФ не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.

Он объяснил, что если к концу текущего года ставка продолжит свое снижение и достигнет 15%, то теоретически нельзя исключать, что через год, в конце 2026 года, она может стать однозначной.

"Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено", цитирует Тремасова ТАСС.

В сентябре текущего года ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. При этом российский Минфин в бюджет на 2026 год закладывает ключевую ставку на уровне 12–13%, согласно базовому сценарию регулятора.

