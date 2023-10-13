Установленный в пермском городе памятник лыжнику сравнили с Аленкой из Нововоронежа

Фото: vk.com/salim_photo

Памятник лыжнику появился у лыжной базы в городе Кунгур Пермского края. Как рассказал автор скульптуры кузнец Антон Киряков изданию "Подъем", за прототип он взял себя.

"Смотрел на себя, чтобы не смотреть на другого мужика какого-то. Не было задачи сделать копию себя. Первая версия у нас не получилась, мы ее выкинули, а вторая – уже что-то вышло", – сообщает автор монумента.

Арт-объект высотой 180 сантиметров, по словам кузнеца, полностью соответствует пропорциям человека со спортивным телосложением. Однако у горожан памятник вызвал неоднозначную реакцию – многие стали сравнивать лыжника с Аленкой из Нововоронежа. Такие сравнения не обижают автора стального лыжника.

"В принципе, сама Аленка сделана же неплохо, не считая лица. Думаю, мастер специально ее такой сделал. Да, она пучеглазая, ну и что? Меня не обижают сравнения. Обсуждает кто обычно? Бездельники, тунеядцы, неудачники. Я хочу и дальше работать в таком направлении, делать такие скульптуры", – заключил автор памятника.

Кованый памятник Аленке, которая по легенде основала ныне несуществующее село Новая Аленовка, установили в Нововоронеже в декабре 2020 года. Ее внешний вид вызвал самые разные эмоции местных – от возмущения до ужаса. Скульптура быстро стала героем мемов и публикаций в СМИ.

Спустя пару дней монумент демонтировали, а потом продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Позднее ее увезли в Воронеж. В июле 2021 года на том же месте установили новую скульптуру, отлитую из бронзы.