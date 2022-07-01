Новый памятник Аленке открыли в Нововоронеже

В Нововоронеже открыли памятник, который понравился местным. Скульптура выглядит, как персонаж из русских сказок. Девушка получилась миниатюрной и миловидной.

К прежней версии Аленки, жители до сих пор испытывают противоречивые чувства. Памятник хотели выкупить многие российские звезды, да и за рубежом интересовались, чем закончился аукцион.

Лицо предыдущей статуи многие точно запомнили. Столько критики не собирал ни один арт-объект в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.