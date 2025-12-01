В Таганроге статую актера Деревянко сдуло ветром

Фото: телеграм-канал SHOT

Статую актера Павла Деревянко в Таганроге Ростовской области сдуло ветром, сообщает РИА Новости.

Скульптура появилась на улице Котлостроительной, где жил актер, 30 ноября. По словам местных жителей, ее сделал некий молодой человек из легкого строительного материала, а затем покрыл краской бронзового цвета.

Памятник представлял собой фигуру Деревянко, который держал в одной руке "Оскар". При этом внешний вид скульптуры вызвал неоднозначную реакцию жителей. По их словам, фигура выглядела так, как будто актер стоял без одежды.

В результате, спустя сутки после открытия, статуя оказалась расколотой и лежащей на земле. Местные жители заявили, что памятник был неустойчивым и, скорее всего, упал из-за сильного ветра.

Ранее вандалы похитили мини-скульптуру Феи Драже, героини балета "Щелкунчик", в Пермском крае. Спустя время ее нашли на улицах города Чайковского. Оказалось, что фигурка была сломана – неизвестные отломили часть от нее и бросили статуэтку. Злоумышленников еще ищут.

