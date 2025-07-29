Вандалы разрушили часть крепости "Грозовые ворота" в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал Mash

Неизвестные разрушили часть кладки, а также нанесли непристойные рисунки на стены крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские обратили внимание на акт вандализма 29 июля во время мониторинга Сети. На распространившихся в соцсетях кадрах были запечатлены последствия действий неизвестных.

Правоохранители уже зарегистрировали данную информацию. В настоящее время они проводят проверку. При этом местные граждане не подавали заявлений в полицию после случившегося.

Ранее вандалы похитили мини-скульптуру Феи Драже, героини балета "Щелкунчик", которая была установлена в Пермском крае в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского.

Спустя время статуя была найдена на улицах города Чайковского. Однако скульптура была сломана. В связи с этим местные власти планируют вернуть на прежнее место или новую фигуру, или восстановить старую. В администрации Чайковского напомнили, что за хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.

