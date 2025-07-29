29 июля, 15:08Происшествия
Вандалы разрушили часть крепости "Грозовые ворота" в Краснодарском крае
Фото: телеграм-канал Mash
Неизвестные разрушили часть кладки, а также нанесли непристойные рисунки на стены крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские обратили внимание на акт вандализма 29 июля во время мониторинга Сети. На распространившихся в соцсетях кадрах были запечатлены последствия действий неизвестных.
Правоохранители уже зарегистрировали данную информацию. В настоящее время они проводят проверку. При этом местные граждане не подавали заявлений в полицию после случившегося.
Ранее вандалы похитили мини-скульптуру Феи Драже, героини балета "Щелкунчик", которая была установлена в Пермском крае в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского.
Спустя время статуя была найдена на улицах города Чайковского. Однако скульптура была сломана. В связи с этим местные власти планируют вернуть на прежнее место или новую фигуру, или восстановить старую. В администрации Чайковского напомнили, что за хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.