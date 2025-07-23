Подростки разгромили кладбище в Челябинской области

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Полиция начала проверку после погрома на кладбище в Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Ранее в соцсетях появились обращения к главе региона Алексею Текслеру от жителей поселка Ближний Береговой Снежинского городского округа. Местные жители публиковали фотографии и видео разбитых памятников, а также вырванных из земли столиков.

"Причастных к порче памятников уже установили", – отметили в МВД.

Ранее в подмосковных Мытищах неизвестные дети играли на обелиске "Воин-освободитель", из-за чего мемориал лишился нескольких надписей. Также хулиганы оторвали с памятника таблички. По факту повреждения обелиска было возбуждено уголовное дело.

