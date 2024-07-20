Вандалы осквернили памятник на могиле Евгения Пригожина

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Санкт-Петербурге неизвестные облили белой краской памятник на могиле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вложили в его руку фаллоимитатор, передает РБК со ссылкой на пресс-службу администрацию Красногвардейского района Петербурга.

На данный момент монумент привели в порядок. Уборкой занимались бойцы "Вагнера".

Как отметили власти города, инцидент произошел в пятницу, 19 июля. Сейчас правоохранители занимаются этим вопросом.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы в Тверской области. На борту бизнес-джета Embraer также находились командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Кроме могилы в Санкт-Петербурге памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину открыт на территории мемориальной часовни недалеко от полигона Молькино (город Горячий Ключ) в Краснодарском крае.