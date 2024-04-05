Памятник Пригожину и Уткину установлен на Кубани

Фото: телеграм-канал "ЧВК Вагнер. Сводки."

В Горячем Ключе установили монумент основателю частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. Об этом сообщается в телеграм-канале "ЧВК Вагнер. Сводки".

Cкульптор изобразил в полный рост Пригожина, который держит в руке рацию. Уткин стоит позади него с автоматом.

Также на постаменте высечены слова: "Первому и Девятому" – позывные Пригожина и Уткина в ЧВК. Ниже указаны номера их жетонов: М-3308 и М-0209.

Часовня, где поставили памятник, располагается в лесной местности у въезда в город. Она открылась в 2018 году. На территории находятся мемориальный комплекс и кладбище.

Пригожин и Уткин погибли при крушении частного бизнес-джета Embraer в Тверской области в августе 2023 года. В этом же инциденте погибли Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Смерть основателя ЧВК "Вагнер" была подтверждена Следственным комитетом РФ. А прощание с Пригожиным прошло в закрытом формате.