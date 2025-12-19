Премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен возвращать России ее активы

Фото: ТАСС/IMAGO/Philip Reynaers

Евросоюз не планирует когда-либо возвращать России ее заблокированные на Западе активы. Такое заявление сделал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает RT.

"Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать (Владимиру. – Прим. ред.) Путину российские активы", – сказал бельгийский политик.

Ранее стало известно, что участники саммита ЕС не пришли к окончательному решению по конфискации российских активов. В связи с этим финансирование Киева в размере 90 миллиардов евро будет проводиться из бюджета объединения.

Кроме того, европейские лидеры поручили Еврокомиссии продолжить разработку необходимых инструментов для изъятия суверенных активов РФ. ЕС оставляет за собой право использовать активы России для финансирования займа для Украины.