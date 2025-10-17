В Москве задержан мужчина, которого подозревают в убийстве арендодателя квартиры

Фото: sledcom.ru

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве арендодателя квартиры. Об этом сообщает телеграм-канал столичного СК.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 октября в квартире жилого дома на Солнцевском проспекте. Подозреваемый и арендодатель распивали спиртные напитки, между ними возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому не менее двух ударов ножом в шею.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотрудники СК осмотрели место преступления, назначена судебная экспертиза.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который в ходе конфликта нанес смертельные ранения знакомому. После происшествия злоумышленник вызвал скорую, однако спасти молодого человека не удалось. Обвиняемый пытался свести счеты с жизнью, но ему оказали медицинскую помощь.

