В Санкт-Петербурге арестован мужчина, которого обвиняют в убийстве знакомого

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 13 октября в квартире дома на Среднерогатской улице. В ходе конфликта 19-летний молодой человек нанес 20-летнему знакомому ранения колото-режущими предметами. Позже он вызвал скорую помощь, но спасти потерпевшего не удалось. Злоумышленник пытался свести счеты с жизнью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным ведомства, обвиняемый признался в содеянном во время допроса. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали 22-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого у станции МЦД-2 Волоколамская. Он рассказал следователям, что погибший не вернул ему 35 тысяч рублей, которые взял в долг. Сначала злоумышленник скрылся, но позже сам обратился в полицию.

