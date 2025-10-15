Следователи попросили арестовать мужчину за убийство знакомого в Москве

Фото: depositphotos/doomu

Следователи планируют направить в суд ходатайство об аресте злоумышленника, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК России.

14 октября в квартире на Сормовской улице было найдено тело мужчины с колото-резаными ранами. По версии СК, не менее двух ножевых ранений потерпевшему нанес его знакомый во время совместного распития спиртных напитков.

Выяснилось, что мотивом нападения на знакомого стала внезапно возникшая неприязнь. Злоумышленник был задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Во время допроса он признал свою вину.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. Сотрудники СК продолжают проводить мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее в квартире в Якутске были найдены тела женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Причастный к произошедшему уже установлен. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.

