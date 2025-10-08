Арестован обвиняемый в убийстве мужчины у станции МЦД-2 Волоколамская

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд отправил в СИЗО 22-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого у станции МЦД-2 Волоколамская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Свою вину мужчина признал, но попросил не арестовывать его. Он также рассказал, что погибший занял у него 35 тысяч рублей, которые не вернул.

"На встрече я заметил своего знакомого и, когда подошел к нему, мы сразу начали драться, затем в ходе драки я в порыве гнева достал нож, чтобы припугнуть, но он пошел на меня, после чего я нанес ему удар ножом в область шеи", – рассказал обвиняемый.

Мужчина скрылся с места происшествия, когда увидел, какой вред нанес оппоненту. Нож и собственный смартфон нападавший бросил в лесу, когда сбегал. После этого он добрался на такси до Тулы. Однако спустя время злоумышленник решил обратиться с повинной в местный отдел полиции.

Расследование уголовного дела продолжает контролировать межрайонная прокуратура.

Мертвый мужчина 1993 года рождения был найден возле станции МЦД-2 Волоколамская 6 октября. Специалисты обнаружили на его теле следы насильственной смерти – ножевое ранение в области шеи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

