08 октября, 21:26Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве мужчины у станции МЦД-2 Волоколамская
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд отправил в СИЗО 22-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого у станции МЦД-2 Волоколамская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Свою вину мужчина признал, но попросил не арестовывать его. Он также рассказал, что погибший занял у него 35 тысяч рублей, которые не вернул.
"На встрече я заметил своего знакомого и, когда подошел к нему, мы сразу начали драться, затем в ходе драки я в порыве гнева достал нож, чтобы припугнуть, но он пошел на меня, после чего я нанес ему удар ножом в область шеи", – рассказал обвиняемый.
Мужчина скрылся с места происшествия, когда увидел, какой вред нанес оппоненту. Нож и собственный смартфон нападавший бросил в лесу, когда сбегал. После этого он добрался на такси до Тулы. Однако спустя время злоумышленник решил обратиться с повинной в местный отдел полиции.
Расследование уголовного дела продолжает контролировать межрайонная прокуратура.
Мертвый мужчина 1993 года рождения был найден возле станции МЦД-2 Волоколамская 6 октября. Специалисты обнаружили на его теле следы насильственной смерти – ножевое ранение в области шеи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.