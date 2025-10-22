Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Двое мужчин в масках убили человека на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, вечером 21 октября в полицию от граждан поступило сообщение, что в районе дома 38 по улице Уткина слышны крики. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили тело мужчины 2000 года рождения с признаками насильственной смерти.

Установлено, что двое злоумышленников приехали на место, где находился потерпевший, на электровелосипедах. Они нанесли ему множественные смертельные удары, после чего скрылись.

Мотивом преступления стали ранее возникшие личные неприязненные отношения. С помощью камер правоохранители, несмотря на средства маскировки нападавших, установили личности и задержали двоих подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения. Их доставили в отдел полиции.

В настоящее время задержанные и собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для разбирательства.

