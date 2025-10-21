Обвиняемый в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл получил пожизненный срок

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Марий Эл"

36-летний житель Марий Эл, обвиняемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей, осужден к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает прокуратура республики.

"С отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – уточнили в ведомстве.

Также осужденного обязали выплатить компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней дочери погибшей женщины.

Ранее, 25 января, в одной из квартир города Звенигово Республики Марий Эл обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель убитой.

Следствие установило, что 21 января между ней и задержанным произошла ссора. В состоянии алкогольного опьянения он нанес сожительнице пять ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Свидетелями оказались ее дети, трехлетняя дочь и семилетний сын. Желая скрыть преступление, мужчина убил их.

После этого он похитил 50 тысяч рублей и мобильный телефон женщины, с помощью которого снял деньги с ее банковских счетов. Правоохранители задержали его при попытке скрыться в деревне Сергушкино Звениговского района.

