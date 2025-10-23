Москвич напал с молотком на мужчину из-за некачественного ремонта

Фото: 77.мвд.рф

36-летний житель Москвы напал с молотком на ремонтника из-за некачественных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, москвич незаконно проник в квартиру, которая расположена на Малой Почтовой улице, и нанес молотком во время конфликта травмы 41-летнему мужчине, который ранее делал у напавшего ремонт. После этого злоумышленник похитил у потерпевшего телефон и сбежал.

В результате ранее судимый москвич был задержан в Светлогорском проезде. Оказалось, что злоумышленник напал на мужчину из-за некачественно выполненного ремонта, после которого начал требовать от работника компенсацию.

В ведомстве пообещали изъять украденный телефон и вернуть его владельцу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Напавшему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

