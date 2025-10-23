23 октября, 12:00Происшествия
Москвич напал с молотком на мужчину из-за некачественного ремонта
Фото: 77.мвд.рф
36-летний житель Москвы напал с молотком на ремонтника из-за некачественных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
По данным ведомства, москвич незаконно проник в квартиру, которая расположена на Малой Почтовой улице, и нанес молотком во время конфликта травмы 41-летнему мужчине, который ранее делал у напавшего ремонт. После этого злоумышленник похитил у потерпевшего телефон и сбежал.
В результате ранее судимый москвич был задержан в Светлогорском проезде. Оказалось, что злоумышленник напал на мужчину из-за некачественно выполненного ремонта, после которого начал требовать от работника компенсацию.
В ведомстве пообещали изъять украденный телефон и вернуть его владельцу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Напавшему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
