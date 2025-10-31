Житель Химок напал на мужчину с ножом

Фото: depositphotos/9albln

Сотрудники полиции задержали в городском округе Химки подозреваемого в нападении с ножом на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

В полицейское отделение из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями был доставлен мужчина 1980 года рождения.

В ведомстве выяснили, что около одного из домов в поселке Лунево между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту ножевое ранение.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель 2004 года рождения. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее правоохранители задержали в Лианозове мужчину, который применил насилие в отношении полицейских. Против мужчины заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.