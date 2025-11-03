В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в убийстве знакомой ножом

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой в подмосковной Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Как выяснили следователи, инцидент произошел в воскресенье, 2 октября, на проезжей части дороги. Между 39-летним мужчиной и его знакомой возник конфликт, в ходе которого подозреваемый, вооружившись кухонным ножом, нанес женщине удары в область груди. От полученных ранений она скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители продолжают собирать доказательства в рамках возбужденного уголовного дела по статье об убийстве. К настоящему моменту был проведен осмотр места происшествия и изъято орудие преступления, проведены допросы, а также назначены судебные экспертизы.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее был судим за тяжкое преступление. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

