ТАСС: задержанный в Новосибирске курьер ударил ногой пенсионерку из-за оскорбления

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Мужчина, который избил пенсионерку в Новосибирске, рассказал, что сделал это из-за оскорбления. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Свою вину злоумышленник признал. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Инцидент произошел вечером 1 декабря в подземном переходе на площади Ленина. На записях с камер видеонаблюдения, которые распространились в Сети, заметно, как женщина отвлеклась на мобильный телефон. Тогда к ней подошел сзади курьер с сумкой и нанес удар ногой в область лица.

В результате пенсионерка упала и ударилась головой о пол и стену. Пострадавшей была оказана необходимая медпомощь на месте. В пресс-службе сервиса доставки товаров и еды "Купер" заявили, что уволили курьера. Также компания осудила действия мужчины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях. Спустя время злоумышленник был задержан. Им оказался 28-летний житель Новосибирска. Он планировал скрыться из города после случившегося.

Представитель МВД России Ирина Волк также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что мужчина является иностранцем.

