Фото: телеграм-канал "Ігор Клименко | МВС"

Подозреваемым в убийстве организатора поджога Дома офицеров в 2014 году, националиста Демьяна Ганула оказался 46-летний дезертир. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что досудебное расследование данного дела осуществляется при руководстве Одесской областной прокуратуры по статье об умышленном убийстве.

О том, что Ганул был убит в Одессе, стало известно в пятницу, 14 марта. В этот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве националиста.

В апреле 2024 года Ганул был заочно арестован по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой.

В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявлял, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что на тот момент причастные к трагедии не были найдены и никто на Украине не занимался их поисками. При этом Россия, по его словам, знала, кто стоит за преступлением.