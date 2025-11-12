Авария произошла на урановой шахте "Ингульская" на Украине

Фото: 123RF.com/teksomolika

Авария произошла на урановой шахте "Ингульская", которая расположена в Кировоградской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства энергетики.

В ведомстве рассказали, что 11 ноября в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта. В тот момент в шахте находились 4 сотрудников, из них 2 смогли эвакуироваться.

В настоящее время остается неизвестной судьба 2 работников станции. Силы и средства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) занимаются аварийными и спасательными работами после ЧП.

Шахта "Ингульская" является единственным на Украине местом, где добывается и перерабатывается природный уран. Данное предприятие входит в состав "Восточного горно-обогатительного комбината" (Восток ГОК).

Ранее авария произошла на трансформаторной станции в Кузбассе. В связи с этим была произведена эвакуация работников 3 шахт – "Байкаимская", "Комсомолец" и имени С. М. Кирова. Кроме того, были запущены вентиляторы главного проветривания и подано электроснабжение.

Власти региона сообщали, что из-за случившегося пропало напряжение на подстанции в Кемеровской области, в результате чего в населенных пунктах Полысаево и Никитинском без света остались 26 485 человек. Кроме того, из-за отключения двух питающих ВЛ-110 кВ электричества не было в 1 больнице, 5 школах, 11 детских садах и 13 объектах водоснабжения.

